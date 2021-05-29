«المتحدة»: نواصل التطوير والنجاحات.. ونقدم خدمات متنوعة

ذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنَّها تواصل تطويرها وترسم خططها المستقبلية من أجل استكمال نجاحاتها، مؤكّدًا أهمية القوة الناعمة لمصر.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

شخصية كل شاشة من شاشات المتحدة متنوعة ومتميزة عن الأخرى

وأضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنَّ شخصية كل شاشة من شاشات المتحدة متنوعة ومتميزة عن الأخرى، ولا يوجد تشابه في المحتوى أو الشخصية، مشيدة بشراكة «المتحدة» مع الهيئة الوطنية للاعلام، والعمل على تطوير قنوات التليفزيون المصري.

«بيرزينتيشن سبورتس» استطاعت رفع قيمة السوق الرياضي في مصر لـ5 أضعافه

وأوضحت أنَّ شركة «بيرزينتيشن سبورتس» استطاعت أن ترفع من قيمة السوق الرياضي في مصر 5 أضعافه عما كان في الوقت السابق، مبينة أنَّ الرياضة جزء مهم من اهتمامات الشعوب وتحديدًا الشعب المصري، ولذلك توجهت «المتحدة» إلى الاهتمام بالرياضة، منوهة إلى أنَّ شركة «استادات» أيضًا التي تمّ تأسيسها مؤخرًا باتت تلعب دورًا مهمًا في دعم السوق الرياضي المصري.