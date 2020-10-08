خالد سليم يشكر الشركة المتحدة لتنظيم حفل ذكرى انتصار أكتوبر بالجلالة

وجه الفنان خالد سليم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيم حفل ذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائلا إنه سعيد لكونه أحد المتواجدين في الحفل للاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، "أنا بشكر الشركة المتحدة على المجهودات اللي بيعملوها إنهم خلوني أشوفكم النهاردة، وعلى الحفلات الجميلة اللي بيعملوها".

وأضاف "سليم" خلال تواجده على مسرح حفل انتصارات أكتوبر، والذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مدينة الجلالة، أنه سعيد جدا بالتواجد في الحفل، والاحتفال بنصر أكتوبر في مكان مميز وجميل مثل مدينة الجلالة، مشيدا بالتنظيم الرائع والمجهود المبذول من أجل إخراج الحفل بهذه الطريقة.

وجاء الحفل الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمشاركة الشعب المصري الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، والتي تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويشارك في إحياء الحفل النجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلي، والنجم مصطفي حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجرى بث حفل ذكرى انتصار أكتوبر المجيد على كل من قناة "دي إم سي"، وقناة أون، كواحدة من الطرق التي تشارك بها الشركة المصريين ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.