بدء مؤتمر «المتحدة» بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم

بدأ منذ قليل، المؤتمر الذي تعقده المتحدة للخدمات الإعلامية، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، للإعلان عما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم الاقتصادي حسن عبدالله أمير كرارة، المخرج بيتر ميمي، الفنان هاني رمزي، الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الإعلامي عمرو الليثي، المنتج خالد حلمي، وعدد من الإعلامين ورؤساء تحرير الصحف.