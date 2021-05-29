أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، فتح الطيران السعودي الدولي أمام 11 دولة رفعت عنهم السعودية الحظر، وأنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

فتح الطيران السعودي الدولي أمام 11 دولة رفعت عنهم السعودية الحظر

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن المملكة كانت قد أصدرت أمرا في 2 فبراير 2021 علقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاته، مشيرا إلى فتح الطيران السعودي الدولي أمام 11 دولة رفعت عنهم السعودية الحظر.

الطيران السعودي الدولي

وأضاف: «بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر فتح الطيران السعودي الدولي أمام 11 دولة رفعت عنهم السعودية الحظر والسماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان».

فتح الطيران السعودي الدولي

وصرح بأن قرار فتح الطيران السعودي الدولي أمام 11 دولة رفعت عنهم السعودية الحظر سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من غدًا الأحد 30 مايو 2021.

وأكد المصدر، تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من الـ 11 دولة الذين رفعت عنهم السعودية الحظر.