«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر لـ3.3 مليون طن خلال هذا العام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 26 مايو 2021.

وقال القصير، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، وعنب»، مشيرًا إلى تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول «إنجلترا، إيطاليا، روسيا، رومانيا، بولندا، تركيا، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، ليبيا، والعراق»، ويؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري، حيث يشهدا إقبالًا متزايدًا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، الأمر الذى يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الاجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابه عليها.

وأكد وزير الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير دعمًا الاقتصاد الوطني.