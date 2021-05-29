عاجل.. براءة والد «طفلة التعرية» من تهمة الشروع في قتلها

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حكمها في قضية الأب المتهم في قضية «طفلة التعرية» بمركز نبروه، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، في الاتهام الموجه إليه باستعراض القوة، والبراءة من باقي الاتهامات الموجهة إليه، بالشروع في قتل الطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

نظرت المحكمة القضية في جلستها برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، وعضوية كل من المستشار مختار مختار شلبي، والمستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد ، وذلك في القضية رقم 1427 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 277 لسنة 2021 جنايات جنوب الدقهلية.

وأكد محامي الدفاع عن الأب المتهم أن العلاقة الزوجية بين الزوجين ما تزال قائمة، مطالباً بالحفاظ علي كيان الأسرة، ومؤكداً على أن الأب لا يمكن أن يعرض طفلته للخطر، وأن ما حدث في إطار الخلافات الزوجية.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم رمضان محمد المنشاوي، 29 سنة، ميكانيكي، ومقيم بقرية «بانوب»، مركز نبروه، إلى محكمة الجنايات محبوساً، لأنه في يوم 19 يناير 2020، استعرض القوة، ولوح بالعنف قبل المجني عليهم: آمال بسيوني، ووالدها بسيوني محمد فهمي، ووالدتها أحلام رشاد أحمد، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاتهم وإلحاق الرعب في نفوسهم، وفرض السطوة عليهم، بأن قام بارتكاب أفعال تكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم للخطر، والمساس بحريتهم الشخصية.

وورد في أمر الإحالة أنه وقعت بناءً على ذلك الفعل، الجرائم التالية وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليها الطفلة السيدة رمضان حسني رمضان، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أداة (قداحه)، وتوجه صوب مكان تواجدها، وما إن ظفر بها حتى ألقاها أرضاً مجرداً إياها من ملابسها، وأضرم النار بها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه قد وقف أثر جريمته، لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدخل الأهالي، وإنقاذ الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.