بتهمة الشروع في القتل.. إحالة والد «طفلة التعرية» للجنايات بالدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بإحالة والد «طفلة التعرية» إلى محكمة الجنايات، والمتهم بتعرية ابنته الرضيعة «السيدة» عمرها 14 شهرا، في الشارع بقرية «بانوب» مركز نبروه، ومحاولة إشعال النيران فيها لحرقها ووجهت له اتهامات بالشروع في قتل طفلته وتعريض حياة طفل للخطر.

وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، بعد الاستماع إلى شهود الإثبات، الذين حضروا الواقعة، وحاولوا إنقاذ الطفلة من بين يدي والدها بعد تعريتها في الشارع، رغم برودة الجو، كما استمعت إلى أقوال الأم وجد الطفلة، في أفعال والد الطفلة معهم والتي تسببت في إقامة 3 دعاوى قضائية ضده حكمت المحكمة في إحداها بالحبس 3 سنوات، وذلك خلال حبسه في قضية تعرية طفلته.

وجدد قاضي المعارضات، حبس الأب مرتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويدعى «رمضان.ح.ر» 31 عامًا، مقيم بقرية بانوب، بعدما قدم محامي أسرة الطفلة فيديو الأب أثناء تعرية الرضيعة في الشارع، وهو نفس ما أكدته تحريات مباحث نبروه.

وكشف التحريات، عن تعرية الأب لابنته الرضيعة في الشارع رغم برودة الجو الشديدة أمام منزل والد زوجته، وذلك عصر يوم 19 يناير الماضي، وحاول بعد تعريتها إحراق ملابسها بعد تدخل الجيران ومحاولة إنقاذها من بين يديه، بسبب خلافات بينه وبين زوجته، الأمر الذي جعل الزوجة تترك له منزل الزوجية، وتعيش ببيت والدها منذ 3 أشهر، وكان يتردد على بيت والد زوجته من أجل رؤية ابنته رغم أنه رفض تسجيلها أو استخراج شهادة ميلاد لها.

وأوضحت التحقيقات، أن الأب رفض تسجيل ابنته في السجلات الرسمية إلى الآن، فضلًا عن عدم علاجها، وهو ما تفاعلت معه جامعة المنصورة، وأعلنت تكفلها بعلاج الطفلة من وجود «وحمة» كبيرة في وجهها.