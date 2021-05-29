موقف سفر المصريين إلى السعودية بعد رفع الحظر عن القادمين من 11 دولة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم قرارات جديدة بشأن القادمين إليها من الخارج وهي القرارات التي تتخذ في ضوء تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث قررت السلطات السعودية رفع الحظر عن القادمين من 11 دولة من قائمة كانت تضم 20 دولة بينهم مصر، ما دفع كثيرون للتساؤل اليوم حول موقف مصر بعد قرار السعودية رفع الحظر عن القادمين من 11 دولة.

فتح الطيران بين مصر والسعودية

وأعلنت السعودية، فبراير الماضي حظر دخول القادمين إليها من 20 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وكانت من بين تلك الدول مصر، وذلك في إطار تدابير السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن قرار المملكة اليوم لم يشمل مصر، وبالتالي حتى الآن لن تستقبل السعودية القادمين مصر إلا وفق الاستثناءات التي تمّ الإعلان عنها مسبقًا.

الدول المسموح لها بدخول السعودية

وجاءت قائمة الدول المسموح لها دخول السعودية بعد قرار وزارة الداخلية اليوم لتشمل 11 دولة هي: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، إيطاليا، سويسرا، إيرلندا، بريطانيا، الإمارات، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، ومن ثم يتبقى في القائمة كل من: مصر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وباكستان والأرجنتين والهند ولبنان وتركيا والبرازيل.

والقرار السابق الصادر في الثالث من فبراير لا يطبق على الدبلوماسيين وعائلاتهم، كما لا ينطبق على المواطنين السعوديين القادمين من تلك الدول ولا على الكادر الصحي وعائلاتهم.

موقف المصريين بعد قرار السعودية

وبشأن موقف المصريين بعد قرار السعودية رفع الحظر عن القادمين من 11 دولة وفي ضوء الاشتراطات السابقة، ستكون الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا للمصريين، في حال الرغبة بالتوجه إلى السعودية أن يتم التوجه إلى دولة أخرى من بين الدول التي تسمح السعودية بدخول القادمين إلينها منهم، بشرط أن يطبق كل اشتراطات السفر كالحجر الصحي والمؤسسي في تلك الدولة 14 يومًا، فضلًا عن إجراء المسحة الطبية والحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا الخضوع للعزل الصحي في أحد الفنادق المعتمدة بالسعودية وكل ذلك على نفقة المسافر الشخصية.