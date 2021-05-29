السعودية تحظر 263 مهنة من مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ألزمت الشركات والمؤسسات بمشروع «الفحص المهني» للعاملين في التخصصات المهنية المختلفة ابتداءً من 21 ذو القعدة الموافق 1 يوليو 2021.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت 263 مهنة متنوعة لا بد من حصول العاملين فيها على الرخصة من مراكز «الفحص المهني» داخل المملكة، وستمنح الرخصة لمدة خمس سنوات .

وأرجع «حنفي» القرار إلى أن الهدف منه رفع مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة من الخارج، وتحقيق مستويات ريادية عالمية في مجالات الاختبارات المهنية، والتأكد من امتلاك العامل المهارات المطلوبة لأداء وظيفته من خلال اختبارات نظرية وعملية.

ووفقا لنائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، حددت الوزارة خمس مراكز للاختبارات في الرياض - الدمام - الإحساء - جازان - رابغ، وسط مطالبات بضرورة العمل على زيادة مراكز الاختبارات لمنع الزحام وتقليل التكاليف على أصحاب الشركات والمؤسسات.

واختتم «حنفي» أن المواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة هي كالآتي : الشركات العملاقة والتي تتكون من 3000 عامل فأكثر أعتباراً من 21 ذو القعدة 1442 الموافق 1 يوليو 2021 ، والشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عامل اعتباراً من 24 محرم 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021، والشركات المتوسطة من 50 عاملا إلى 499 عاملاً أعتباراً من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً أعتبارا من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021، ومن عامل واحد إلى خمس عمال أعتباراً من 29 جمادي الأول 1443 الموافق 3 يناير 2022 على أن تشمل الاختبارات الجانب النظر والعملي ومدتها ستكون 75 دقيقة .