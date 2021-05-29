«التأمينات الاجتماعية» تعلن موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادتها بنسبة 13%، حيث يتم بدء صرف الزيادة يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، بعد تحديد موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، لصرف زيادة المعاشات خلال 31 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.

«التأمينات» تعلن موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه جرى تحديد موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، لنحو 10 ملايين ونصف مواطن سيستفيدون من زيادة 13%، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على الزيادة السنوية التي يقرها رئيس الجمهورية؛ إذ نصت المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%.

طريقة حساب زيادة المعاشات 2021

وأكد مصدر مسؤول بهيئة التأمينات، أن أقصى زيادة ستقدر بـ 1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن حساب زيادة المعاش، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في 1 يوليو المقبل 2021.

زيادة قيمة المعاشات 2021

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات له، أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5٪ هذا العام، لافتا إلى أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات يأتي بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8٪ على دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم.

ولفت إلى أن قيمة المعاشات زادت سنويا لتصل في العام المالي 2021- 2022، إلى نحو 282 مليار جنيه، بعدما كانت 86 مليار ونصف المليار جنيه عام 2018.