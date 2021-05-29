كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «أسترا زينيكا»، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وكان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الجمعة، إلى دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وأعطوا اللقاح لرهبان الدير، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة، وتفقدت قيادات المديرية أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، للاطمئنان على عملية التطعيم.

وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تلقي رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بالمدينة، داخل مقر الدير الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، عن طريق فريق طبي متخصص تم استقدامه إلى الدير لتطعيم الآباء من رهبان الدير.

ومن جانبها؛ أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، يتم استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، برعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في الأماكن التالية: «مركز طب أسرة القرنة بمدينة القرنة، مستشفى العديسات التخصصي، مستشفى حورس التخصصي، مستشفى طيبة التخصصي»، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.