حالة الطقس غدا الأحد 30-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.. «تصل لـ41»

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر، منذ قليل، عن حالة الطقس غدا خلال ساعات الليل، إذا يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه الخبراء، لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا قد تصل الى حد العاصفة، بالإضافة لفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

االقاهرة 35 21

الإسكندرية 35 22

وادي النطرون 33 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 33 21

بلطيم 32 22

مطروح 33 19

السلوم 38 21

سيوة 41 22

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 20

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 24

إدفو 41 25

أبو سمبل 41 22

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 37 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 27.