«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو المقبل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

6-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر.

7- حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير حتى وعدم الافتاك بالمحصول.

ثانيا: التسميد «الأشجار التي تروى بالغمر»

1- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 150سم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2- يتم إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار أقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة.

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا بمعدل 2 تسميد في الشهر.

ثانيا: تسميد أشجار الخوخ التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى: يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية: يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة: يضاف 2ك سلفات بوتاسيوميضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهريضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا للتسميد الورقي.

ملحوظة: يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، ويكرر ويتم كما يأتي 300جم حديد مخلبي+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس + 200جم يوريا «لرفع كفاءة الامتصاص».

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى: 25 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية: 35 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة: 45 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة: 50 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة وأكبر من ذلك: 55:45 لتر/ الشجرة.

رابعا: برنامج المكافحة

1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة -سليكرون 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة.

2- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / لتر ماء.

3-مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / لتر ماء.

4- مقاومة جعل الخوخ.

5- مقاومة ظاهرة موت الاطراف باي مبيد فطري مثل كوسيد بمعدل 3جم لكل لتر ماء.