رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يبحث التعاون المشترك مع جامعة العلمين الأهلية

بحث الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى 13 ديسمبر الجارى، مع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الأهلية سبل التعاون المشترك ومد جسور التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقدم «الكردى» شرحاً وافياً عن كلياتها والبرامج الأكاديمية التى تقدمها، إلى الخدمات التى تقدمها للطلاب والدارسين، واتفق الجانبان على عقد لقاءات خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.

وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن سعادته بزيارة جامعة العلمين، متطلعاً إلى إقامة شراكات حقيقية مع الجامعة، مشيراً إلى أن الأكاديمية ترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيرتها من الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من أجل رؤية علمية متكاملة، ومنح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى درع الأكاديمية لرئيس جامعة العلمين الجديدة.

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية و«ESRI» فى المعلومات الجغرافية والمعلومات حول المواقع

فى سياق آخر، وقع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، الخميس الماضى اتفاقيتى تعاون مع شركتى ESRI وEdge Pro، كما وقع اتفاقية تعاون مع شركة ESRI وهى الشركة الرائدة عالمياً فى مجال أنظمة المعلومات الجغرافية والمعلومات حول المواقع فى مجال الـGIS، وتضمنت الاتفاقية دعم مجالات التعاون المشتركة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة ESRI فى تنمية الاستشارات والبحث العلمى والدراسات العليا ودعم الطلاب بمختلف التخصصات فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS، كما تضمنت الاتفاقية تمويلاً مادياً تقدمه الشركة فى شكل برامج عالية التخصص فى مجال الـGIS، بالتعاون مع المهندسة خلود سعد المدير التنفيذى للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، بحضور الدكتورة علياء يوسف عميد كلية الحاسبات فرع القرية الذكية.

كم وقع اتفاقية تعاون مع شركه إيدج برو، بحضور المدير التنفيذى المهندس أحمد الغوابى لشركة إيدج برو وكيل شركه Hexagon العالمية التى تعد من أكبر الشركات فى مجال الاستشعار عن بعد، وتضمنت هذه الاتفاقية على تقديم تمويل مادى ضخم من الشركة فى شكل برامج عالية التخصص فى مجال الاستشعار عن بعد ومجالات التعاون مع الأكاديمية العربية فى الاستشارات والبحث العلمى والدراسات العليا ودعم الطلاب بمختلف التخصصات فى مجالات الاستشعار عن بعد بهدف التعاون المثمر مع الأكاديمية العربية وطلبة الأكاديمية لتطوير ودعم هذا المجال المهم والمتميز.

المؤتمر الدولي للحاسب بين "النظرية والتطبيق" ينطلق في نسخته الـ30 بـ"الأكاديمية العربية"

على صعيد مختلف، نظمت الأكاديمية العربية فى 12 ديسمبر الجارى، فعاليات المؤتمر الدولى للحاسب بين النظرية والتطبيق فى نسخته رقم 30، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

وقال رئيس الأكاديمية العربية فى كلمته: «إنه لمن عظيم الشرف أن أتحدث إليكم اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للحاسب بين النظرية والتطبيق فى نسخته رقم 30، واسمحوا لى أن أبدأ حديثى بتوجيه الشكر لكم لما بذلتموه من مجهودات من أجل استمرارية هذا المؤتمر وأتمنى أن يخرج بمناقشات تكون على مستوى طموحاتكم وتطلعاتكم»، مضيفاً: «يطيب لى أن أشارككم فى افتتاح مؤتمركم الذى أصبح بفضل إصرار القائمين عليه موعداً متجدداً لتبادل الأفكار والرؤى فى كل ما يخص تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، كما أننا نعيش مرحلة جديدة تشهد توسعاً فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد 19» خلقت واقعاً جديداً يستحق المراقبة والمتابعة عن كثب.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمى بات يشكل رافداً أساسياً فى الاقتصاد العالمى وعلينا الانتباه لذلك وهو بالفعل ما تقوم به الدولة حالياً فيما يتعلق بعزم قيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التحول الرقمى ونظم الرقمنة والذكاء الاصطناعى.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد جمال درويش لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماماً كبيراً بدعم قطاع الحاسبات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتقنيات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف «درويش» أن مصر حالياً تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات فى ظل التطور التكنولوجى، مؤكداً أن مجال الذكاء الاصطناعى يلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية وتم وضع خطة استراتيجية من جانب رئيس الوزراء للذكاء الاصطناعى فى مصر، مشيراً إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من أوائل الجامعات فى مصر التى استحدثت كلية للذكاء الاصطناعى.

ولفت إلى أن المؤتمر يتميز بخاصيتين أساسيتين: الأولى الاستمرارية حيث بدأ المؤتمر فى الانعقاد منذ 30 عاماً حتى يومنا هذا، والثانية التطور فيما يتعلق بمتابعة كل ما هو جديد فى علوم الحاسب بين نظريتها وتطبيقها وكذلك المجالات المستحدثة التى ظهرت على خريطة نظم المعلومات.

من جانبه أكد الدكتور يسرى الجمل رئيس الجمعية العلمية للحاسبات وزير التعليم الأسبق، أن ساحة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات شهدت العديد من التطورات من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وباء «كوفيد 19» فرض طلباً غير مسبوق على حلول تكنولوجيا الصحة الرقمية وكشف عن حلول ناجحة مثل فحص السكان وتتبع العدوى وتحديد أولويات استخدام الموارد وتخصيصها وتصميم الاستجابات المستهدفة.

وأضاف: «كان هناك أيضاً تحول فى المواقف تجاه الذكاء الاصطناعى ومشاركة البيانات، ووفقاً للدراسات، أدت الأزمة إلى قبول أكبر للروبوتات فى المستشفيات وأماكن العمل ومشاركة البيانات لرصد انتشار الفيروس». مشيراً إلى أن الإغلاق أدى إلى زيادة هائلة فى النشاط عبر الإنترنت للتعليم والأعمال والإدارة العامة والبحث والتفاعل الاجتماعى، مشيراً إلى أن الأزمة أكدت الدور الحاسم المطلق لحوكمة البيانات الرقمية فى المجتمعات الحديثة.

وأكد الدكتور علاء عبدالبارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمى، أن هذا المؤتمر قد وصل للنضج على المستوى المحلى والإقليمى، مشدداً على أهمية عقد تلك المؤتمرات فى ظل التطورات الهائلة فى نظم المعلومات وإنترنت الأشياء ونظم المعلومات الجغرافية.

شهد المؤتمر حضور الأستاذ الدكتور يسرى الجمل رئیس الجمعية العلمية للحاسبات وزير التربية والتعليم الأسبق، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، الأستاذ الدكتور محمد رزق ممثل معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، الدكتور علاء عبدالباری نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمى.

بروتوكول تعاون بين "الأكاديمية العربية والهجرة" برعاية برنامج الأغذية العالمي

على صعيد متصل، وقع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأربعاء الماضى بروتوكول تعاون مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ويهدف البروتوكول لدعم مجالات التعاون الأكاديمى المشترك بين الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة مع برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للمشاركة فى ظل مبادرة «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة فى توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا التى من أهمها الاستغناء عن العاملين فى بعض القطاعات، تم التوقيع بحضور منجستاب هايلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى والأستاذ الدكتور علاء عبدالبارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمى.

يذكر أن الأكاديمية العربية دائماً سباقة فى مد يد التعاون الأكاديمى الدائم بالشراكة مع مختلف هيئات ومنظمات الدولة، حيث إن هذه الاتفاقية تعمل على دعم دور الأكاديمية العربية فى إعداد برنامج التأهل لسوق العمل من خلال منصة التعلم الإلكترونى لتعلم المهارات الأساسية والمهنية. ويتحقق ذلك بالتركيز على إتاحة الوظائف الإلكترونية E-jobs بما يعزز فرص الالتحاق بالوظائف فى هذا القطاع وكذلك تمكين الشباب فى مجال ريادة الأعمال بهذا القطاع. هذا وقد طرحت مبادرة «بداية ديجيتال» استمارة إلكترونية للالتحاق ببرنامج التأهيل للعمل فى الوظائف الإلكترونية المقدمة من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرنامج الغذاء العالمى مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (2020).

يقوم البرنامج بتوفير 1000 فرصة عمل مختلفة للشباب الذى يطمح فى بداية جديدة للعمل داخل بلاده ووطنه تحت شعار «نورت بلدك» التى تدعمها وزارة الهجرة ومنظمة التغذية العالمية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.