زيادة لجان التصالح في مخالفات البناء إلى 5 بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في بحث طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتصالح على بعض مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 مع تذليل كافة العقبات، تحقيقاً لاستقرار المواطنين والمصلحة العامة للدولة.

وعقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، بحضور رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديري الإدارات الهندسية وممثلي نقابة المهندسين بمطروح، لمناقشة جهود الإسراع في إجراءات بحث وإنهاء طلبات التصالح على مستوى مدن المحافظة.

تصنيف مخالفات البناء طبقاً لنوع المخالفة

ووجه السكرتير العام لمحافظة مطروح جميع مراكز المدن بتصنيف الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقاً لنوع كل مخالفة، وقيام الأمانة الفنية بكل مركز بإخطار لجنة البت الفني بالطلبات، والتنسيق مع نقابة المهندسين لإنشاء لجنة ثانية بنطاق مجلس مدينة مطروح، بالإضافة إلى اللجنة الموجودة حالياً، لتكون إحداهما مسئولة عن طلبات شرق المدينة، والأخرى عن بحث طلبات غرب المدينة، ليصبح إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة 5 لجان.

مخطط زمني لأعمال لجان البت في مخالفات البناء

وأكد السكرتير العام لمحافظة مطروح على أهمية التنسيق مع نقابة المهندسين لموافاة المحافظة بالمخطط الزمني لأعمال لجنة البت في التصالح مخالفات البناء، لتوفير جميع سبل الدعم لهم، وعمل تفرغ لمهندسي النقابة العاملين بجهات حكومية لسرعة الانتهاء من البت في الطلبات، مع توفير جهاز حاسب آلي للجنة الموجودة بمجلس مدينة مطروح، وتكليف فريق عمل من المحافظة لمتابعة ما يتم في ملف بحث طلبات التصالح بشكل يومي، وتذليل جميع العقبات أمام اللجان المنعقدة في البت بمخالفات البناء والتصالح.