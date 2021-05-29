957 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة الطور

انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بإدارة طور سيناء التعليمية، في جنوب سيناء، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأدى الطلاب الامتحانات في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، تحت اشراف أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

غرفة عمليات الإدارة لم تستقبل أي شكاوى

وأكد أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، أن غرفة عمليات الإدارة لم تتلق أي شكاوى بشأن سير الامتحانات، ولم يجر رصد أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، وأضاف أن الأسئلة جاءت مناسبة لكافة مستويات الطلاب.

14 لجنة بالإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح مدير الإدارة التعليمية أن 957 طالباً وطالبة أدوا الامتحانات اليوم في مادة اللغة العربية، داخل 14 لجنة، بينهم 12 لجنة داخل المدينة، ولجنتان في الوديان التابعة للمدينة، إضافة إلى لجنة الصم وضعاف السمع، والتي تضم طالبين.

وأشار مدير الإدارة إلى أن الامتحانات مستمرة على مدار 6 أيام، بواقع كل يوم مادة، وذلك بالتوازي مع امتحانات طلاب التلمذة بالمدرسة الفكرية.

وقال إن المواد غير المضافة للمجموع جرى تقييمها من خلال المدارس، قبل بداية الامتحانات، كما جرى تجهيز استراحة للمعلمين المنتدبين للعمل باللجان في مدرسة الأهرام الرسمية للغات، وتجهيزها بكافة سبل المعيشة لراحة الملاحظين.

وكان محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أكد في تصريحات سابقة، أن نسبة الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء بلغت 96% بإجمالي 2798 طالباً وطالبة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح له اليوم، أن غرفة العمليات بالمديرية بمدينة طور سيناء تابعت عملها منذ صباح اليوم، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية، ولم تستقبل أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى تعقيم وتطهير جميع اللجان عقب انتهاء الامتحانات، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب غداً الأحد، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية.