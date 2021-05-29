محافظ جنوب سيناء يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية برأس سدر

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية بإدارة رأس سدر التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتفقد المحافظ يرافقه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجان الامتحانات بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات.

المحافظ يشيد بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشاد المحافظ بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، بداية من دخول الطالبات للجان وحتى الوصول للجان الامتحان الخاصة بهم، وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب من مطهرات وكمامات.

المحافظ يرسل رسالة طمأنة لأولياء الأمور

ووجه المحافظ رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا خلالها أن الامتحانات تسير بهدوء وانتظام ويجري مراعاة الاجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة أبنائهم، وأنه لا يوجد شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى توفر كافة الإمكانات والاحتياجات للطلاب داخل اللجان، مراعاة الهدوء، وتحقيق إجراءات التباعد والسلامة قبل الدخول للجان وأثناء الامتحان وبعده.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم 2911 طالب وطالبة، إضافة لـ 13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و 19 لجنة بإدارة رأس سدر، و 12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و 8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و 5 لجان بإدارة دهب، و 3 لجان بإدارة نويبع

من المقرر أن تستمر الامتحانات على مدار 6 أيام، بداية من اليوم وحتى الخميس الموافق 3 يونيو المقبل في مادة الدراسات الاجتماعية.