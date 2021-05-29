العمالة الفلبينية في السعودية.. عودة للمملكة بعد إيقاف مؤقت

أعلنت سفارة السعودية في الفلبين، اليوم السبت، استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية، بعد إيقاف مؤقت.

وذكرت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أنها تود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية بعد الإيقاف المؤقت، وبالتفاهم مع الجانب الفلبيني، حسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

العمالة الفلبينية في السعودية

وأشارت السفارة في مانيلا، إلى أنه تم توضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة الفلبينية في السعودية، المغادرة، من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

وكانت الفلبين أبدت تحفظها في وقت سابق على ما ورد في تقارير، أفادت بأن أرباب العمل السعوديين يحملون العمالة الفلبينية في السعودية، تكلفة فحوص كورونا والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.

وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، في مرسوم صدر يوم 27 مايو الجاري، إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية للسعودية، «بعدما يتم توضيح هذه المسألة»، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات حكومية أن السعودية كانت المقصد الأول للعمالة الفلبينية عام 2019، وأنها استقبلت واحدا من كل خمسة فلبينيين حصلوا على وظائف بالخارج العام الماضي.

ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية، كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة في المنازل أو التمريض.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية نحو 1.8 مليار دولار في عام 2020، ما يجعلها مصدرا مهما للعملة الأجنبية ومحركا أساسيا لاقتصاد الفلبين.