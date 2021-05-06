الهجرة: الفلبين من أنجح الدول إدارة للمهاجرين.. ومصر بها عمالة ماهرة

قال مصدر بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك العديد من التجارب التي نراها حولنا في الدول المختلفة الأكثر نجاحًا في إدارة ملف المهاجرين، مضيفا أن هناك الكثير من التجارب الناجحة نستطيع الاستفادة منها.

وأكد المصر في تصريح لـ«الوطن»، أن من بين الدول الناجحة في ملف المهاجرين دولة الفلبين لأكثر من سبب منها:

• البحث وتوفير فرص العمل لأبنائها.

• التدريب الجيد والمهارات المتنوعة للعامل الفلبيني.

• إنتاجية أعلى للعمالة مع التدريب الجيد.

• حماية الفلبين لعماله وعاملاته بالخارج بموجب قوانين واضحة.

• هناك صناعة كاملة من وكالات التشغيل الفلبينية وحرصها على حماية العمالة.

وأكد المصدر أن المكسيك أيضا تجربتها جيدة وكذلك المغرب في وضع سياسات مختلفة وبنجلاديش نموذج ناجح أيضًا، موضحا أن الهجرة في مصر بشكل عام تحتاج تعاونا قويا بين المؤسسات لتوفير فرص العمل لأبنائها وتدريب المهاجرين، ووضع سياسات واضحة للهجرة والبحث عن أفضل الأسواق العالمية ومواكبة احتياجاتها وشروطها، بجانب توقع الطلب المستقبلي بالعمل على الأبحاث والدراسات، وكذلك حماية العمال ووضع سياسات واضحة لضمان حقوقهم، ونستطيع الاستفادة من هذه التجارب بالطبع، بجانب الاهتمام بالتعليم الجيد وثقافة الشباب سواء تعريفهم بالعالم أو بإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وعمل دراسات عن تطور أسواق العمل والمهن التي سيزيد الطلب عليها حتى 2030 وصياغة وتنفيذ سياسات واضحة للهجرة؛ فحجم التحويلات المصريين من الخارج 27 مليار تقريبًا لو استغللنا جزءا صغيرًا منها في وضع سياسات وبناء مؤسسات تتناسب وحجم العمالة المصرية بالخارج ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، سيكون الوضع أفضل؛ لتحسين شروط الهجرة والفوائد الناتجة عنها.

وأوضح المصدر أن مصر لديها عمالة ماهرة وأيدي عاملة في مختلف المجالات، موضحة أن التدريب سيصقل هذه المهارات، فالمصريون يعملون ويجتهدون والدليل تحويلات المصريين بالخارج وارتفاعها، فكل دولة حريصة على اجتذاب أفضل العناصر، وهو ما يؤثر على حركة العمال والهجرة.