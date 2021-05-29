تركي آل الشيخ يعزي محمود مسلم في وفاة والده

قدم الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تعازيه للكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وكتب «آل شيخ»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص العزاء للأستاذ محمود مسلم رئيس قنوات dmc ورئيس تحرير الوطن في وفاة المغفور له بإذن الله والده.. ‏للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان».

وودع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والده الذي وافته المنية الأمس بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «مسلم»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج محمد محمود مسلم، ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وبعد رحلة كفاح طويلة في تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة في العمل الشعبي والاجتماعي والخيري في بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج، وفي حدائق القبة بالقاهرة، وفي حب الأهل والناس في كل مكان عمل به أو عاش فيه».

ودعا «مسلم»، الله لوالده قائلًا: «اللهم اجعلها شفاعة له، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته وزوجًا خيرًا من زوجه.. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود».

وشيّع «مسلم»، جنازة والده محمد محمود مسلم، والذي وافته المنية أمس، حيث أُقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بينما أُقيمت مراسم الدفن بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير، وشارك في تشييع جثمان الراحل عدد كبير من الشخصيات العامة والنواب والمسؤولين والكتاب الصحفيين.