مسؤولون ونواب وصحفيون يشيعون جثمان والد الكاتب الصحفي محمود مسلم (صور)

شيّع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، جنازة والده محمد محمود مسلم، والذي وافته المنية أمس، حيث أُقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بينما أُقيمت مراسم الدفن بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير.

وقد أمّ صلاة الظهر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بينما أمّ المصلين في صلاة الجنازة الدكتور اسامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية، والذي قال قبل أداء صلاة الجنازة إنَّ الفقيد كان شخصية وطنية عظيمة العطاء لبلده ووطنه.

وشارك في تشييع جثمان الراحل عدد كبير من الشخصيات العامة والنواب والمسؤولين والكتاب الصحفيين، علي رأسهم المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ، وهاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وخالد مجاهد مستشار وزير الصحة وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وسيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والكاتب يوسف معاطي والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلي للإعلام.

مسؤولون وإعلاميون ونواب

ومن المسؤولين، شارك في تشييع الجنازة كل من: الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والذي ترأس وفد من وزارة الاوقاف ممثلًا للوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

بينما حضر مراسم صلاة الجنازة بمسجد المشير بالتجمع الخامس عدد من النواب وهم: الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومصطفى بكري، وعماد الدين حسين، وأشرف ثابت، ومحمد صلاح البدري، وعمرو السنباطي، ومحمود بكري، والنائب السابق الدكتور صلاح حسب الله، والنائب السابق محمد عبدالغني والنائبة السابقة داليا يوسف.

فيما شارك أيضًا عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين علي رأسهم: علاء ثابت ومجدي الجلاد وياسر رزق وأحمد المسلماني ومحمد البرغوثي ورفعت رشاد وجمال حسين وعلي السيد وماجد منير وعمرو عبدالحميد والدكتور ياسر عبدالعزيز وعمرو خليل وخالد منتصر، وخالد أبو بكر وإيهاب الخطيب وشريف فؤاد وخالد حنفي ومحمود التميمي ومصطفى عمار ومحمد حبيب وعبدالجواد أبو كب وبلال الدوي، والإعلامي إبراهيم عبدالجواد والكاتب أحمد الدريني ونهى النحاس وخالد البرماوي ومنى سالمان ودينا عصمت وسمير عمر ووحيد الطويلة ومحمد سمير رئيس تحرير تنفيذي بمؤسسة «أونا» والمستشار محمد عثمان، والمستشار محمد عبدالواحد عضو الهيئة العليا للإنتخابات، فضلًا عن الفنانين عمرو سعد وشريف حلمي والمخرج خالد جلال والمخرج مجدي أحمد علي.

وودع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والده الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «مسلم»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج محمد محمود مسلم، ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وبعد رحلة كفاح طويلة في تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة في العمل الشعبي والاجتماعي والخيري في بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج، وفي حدائق القبة بالقاهرة، وفي حب الأهل والناس في كل مكان عمل به أو عاش فيه».

ودعا «مسلم»، الله لوالده قائلًا: «اللهم اجعلها شفاعة له، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته وزوجًا خيرًا من زوجه.. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود».