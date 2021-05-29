تحرير 191 مخالفة عدم التزام بمواعيد غلق المحال والمقاهي بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الحملات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة يومياً، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، اسفرت عن تحرير 191 محضر مخالفة متنوعة، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وعدم ارتداء كمامة، وفض سرادقات عزاء وأفراح خلال يوم واحد، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لتحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار محافظ أسيوط، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة اليوم السبت، إلى أنه تلقى تقريراً من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد، لتنفيذ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمقاهي، والتي بلغت 191 محضراً متنوعاً، وتمثلت في محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وعدم ارتداء كمامة واقية، ومحاضر نظافة وبيئة وإشغالات وفض أسواق وأفراح وسرادقات عزاء.

وترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق إجراءات غلق المحال والمقاهي بحي شرق أسيوط، رافقه خلالها الشاذلي محمد، نائب رئيس الحي، وتم خلالها تحرير عدد من المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

المحافظ يطالب بتكثيف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية

كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بضرورة اليقظة التامة وتكثيف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، دون تهاون أو تقاعس، طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

المحافظ يناشد أصحاب المحلات الالتزام بمواعيد الغلق

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين، وتجنباً للإصابة بالفيروس، والحد من انتشاره، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.