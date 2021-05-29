«حطالي روج».. تفاصيل دويتو بين مايا دياب ومحمود الليثي بتوقيع حمدي بدر

انتهت الفنانة مايا دياب من تسجيل أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان «حطالي روج» وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير والتي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.

فكرة العمل تعود للمنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media المنتجة للعمل، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.

يذكر أن مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرها مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية «ألو ألو» وهو من انتاج أيضا Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية أو أغانٍ منفردة.

مايا دياب كانت حلت ضيفة على برنامج «لأول مرة»، على راديو «اينرجي 92.1»، والذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف، للحديث عن الكثير من تفاصيل حياتها والعديد من الأمور التي حدثت لحياتها لأول مرة.

وقالت مايا دياب عن الأمور التي تحدث لأي شخص أول مرة: «الإنسان بطبيعته حين يبدأ بحياة جديدة سواء في الحب، الصداقة أو العمل، ويكون لديه قدرة على إظهار أفضل ما لديه، ولكن الوقت هو العامل الوحيد الذي يظهر لك حقيقة الأمور».

وعن نظرتها للأمور الحياتية، قالت: «أنا بحكم على الأمور برحلتها الكاملة أي من أول يوم وأول لحظة فيها حتى تنتهي»، مضيفة «أؤمن بأن كل شيء نمر به بمثابة أول مرة لنا في كل شيء، أنا شخص أعيش يومي كأنه آخر يوم ليا في حياتي».

على صعيد آخر تعمل شركة Craft Media ومايا دياب على عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريباً.