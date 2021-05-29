«حطالي روج».. تفاصيل دويتو بين مايا دياب ومحمود الليثي بتوقيع حمدي بدر
كتب:
محمود الرفاعى
05:27 م | السبت 29 مايو 2021
محمود الليثي ومايا دياب
انتهت الفنانة مايا دياب من تسجيل أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان «حطالي روج» وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير والتي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.
فكرة العمل تعود للمنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media المنتجة للعمل، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.
يذكر أن مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرها مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية «ألو ألو» وهو من انتاج أيضا Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية أو أغانٍ منفردة.
مايا دياب كانت حلت ضيفة على برنامج «لأول مرة»، على راديو «اينرجي 92.1»، والذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف، للحديث عن الكثير من تفاصيل حياتها والعديد من الأمور التي حدثت لحياتها لأول مرة.
وقالت مايا دياب عن الأمور التي تحدث لأي شخص أول مرة: «الإنسان بطبيعته حين يبدأ بحياة جديدة سواء في الحب، الصداقة أو العمل، ويكون لديه قدرة على إظهار أفضل ما لديه، ولكن الوقت هو العامل الوحيد الذي يظهر لك حقيقة الأمور».
وعن نظرتها للأمور الحياتية، قالت: «أنا بحكم على الأمور برحلتها الكاملة أي من أول يوم وأول لحظة فيها حتى تنتهي»، مضيفة «أؤمن بأن كل شيء نمر به بمثابة أول مرة لنا في كل شيء، أنا شخص أعيش يومي كأنه آخر يوم ليا في حياتي».
على صعيد آخر تعمل شركة Craft Media ومايا دياب على عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريباً.