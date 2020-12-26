مايا دياب تنضم لفنانين تخوفوا من تناول لقاح كورونا: لسنا حقل تجارب

انضمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لقائمة الفنانين الذين أعلنوا عن رفضهم لتناول اللقاح المرتقب الخاص بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بعد أن سبقها أبناء موطنها راغب علامة، وهيفاء وهبي، والفنانة السورية نسرين طافش.

وكتبت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: «ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء، وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض؟!».

واستطردت «مش أقل من 4 لـ 6 سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم».

ومع بداية شهر ديسمبر الجاري، وعبر حسابها بموقع انستجرام، قالت هيفاء وهبي: «إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لأ شكرًا مش عايزة مش هاخده!».

وتبعتها الفنانة السورية نسرين طافش، التي حذرت من تناول اللقاح الذي أنتجته عدد من الدول الكبرى لمواجهة فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بـ «تويتر»، قائلة: «وفاة 6 أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا، وللتعتيم على الموضوع قال 4 منهم أخذوا لقاحًا وهميًا، أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث، طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شوفناها، وبما أن أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن، فالموضوع غير مضمون النتائج، ويحتمل التريث، والتفكير على الأقل إن لم نقل الرفض التام».

وتابعت: «أتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح كورونا، والمسوقين له، والمتعصبين له، يقدموا لنا بحثًا تفصيليًا عن مكونات اللقاح، ويشرحوا لنا بالأدلة والبراهين العلمية، لأن الموضوع بات مشبوهًا جدًا، وعليه ألف علامة استفهام، أما لو بقي الدليل قالولوا، فالله يحمي الناس اللي أخدوا اللقاح».

واستطردت «أؤمن بالوقاية ورفع المناعة الذاتية بالأكل الصحي وتجنب السكر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة، أؤمن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أؤمن اننا بحاجة لزراعة عضوية أكثر في العالم».

وأعلن اللبناني راغب علامة تخوفه من لقاح كورونا، واصفًا مايحدث بأنه مؤامرة عالمية، مشيرًا إلى أنه يسأل أصدقاءه للاستفسار منهم عن هذا اللقاح وهل سيحصلون عليه من عدمه.