«علقة موت».. تفاصيل اختطاف مسن في توك توك وقتله بسبب الديون

«مات في إيدينا من الضرب.. مكنش قصدنا نقتله»، بهذه الكلمات اعترف صاحب مطعم وعامل لديه بقتل موظف بالمعاش في سوهاج بسبب حصوله على أحكام قضائية ضدهما، واعترف المتهمان باختطافه في توك توك والاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة نتيجة الضربات التي تلقاها.

مبلغ مالي

وشرح المتهمان الواقعة بقولهما إن المجني عليه كان قد أقرضهما مبلغا ماليا وتعثرا في سداد المبلغ فحصل المجني عليه على أحكام قضائية ضدهما، فقررا تأديبه وإجباره على التنازل، حيث استدرجاه بحجة رد الدين لكنهما قاما بخطفه في توك توك والاعتداء عليه بالضرب حتى توفي ثم ألقيا جثته في الترعة.

وتمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من القبض على صاحب مطعم وعامل بتهمة قتل موظف على المعاش عن طريق استدراجه إلى منطقة خالية من المارة في مركز صدفا بأسيوط بزعم رد مبلغ مالي كانا اقترضاه منه وماطلا في سداده، وعندما حصل المجني عليه على أحكام قضائية بحبسهما قررا الانتقام منه بقتله.

بلاغ لمركز طما

وأفادت تحريات المباحث بأن الواقعة بدأت ببلاغ إلى مركز طما بسوهاج من طالب عمره 22 عاما، مقيم دائرة المركز، يفيد بغياب والده موظف بالمعاش عمره 67 عاما، عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ 24 من مايو الجاري، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

القبض على المتهمين

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج أن وراء ارتكاب الواقعة كل من مالك مطعم، 32 عاما، وعامل، 40 عاما، مقيمين بدائرة المركز، وتم ضبطهما وقرر الأول أنه والمتهم الثاني مدينان بمبالغ مالية للمتغيب وصدور أحكام قضائية لصالحه ضدهما واتفاقهما على استدراجه بزعم سداد المبالغ داخل توك توك خاص بالأول وتعديهما عليه بالضرب حتى فارق الحياة وتخلصهما من جثته بالترعة دائرة مركز صدفا بأسيوط.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.