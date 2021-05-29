سرقة سيارة تكريم الموتى في عين شمس.. والأهالي: «لسه عليها أقساط»

في واقعة غريبة شهدتها منطقة عين شمس، استيقظ الأهالي على سرقة «سيارة تكريم الإنسان» التي كانت أمام مسجد جنينة الشريف، المخصصة لخدمة الأهالي على مدار سنين، بعد أن تبرعوا لشرائها ولا يزالون يسددون أقساطها، المتبقي منها حوالي 100 ألف جنيه.

سرقة سيارة تكريم الموتى

حالة من الحزن سيطرت على السكان الذين كانوا يعتمدون على تلك السيارة في نقل موتاهم للمدافن، سواء داخل أو خارج العاصمة، خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكثرة حالات الوفاة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وسارع عدد من شباب المنطقة في تحرير محضر في قسم شرطة عين شمس، بعد تتبع كاميرات المراقبة واكتشفوا أن هناك حوالي 4 شباب تسللوا للسيارة في منتصف الليل وسرقوها متوجهين نحو المطرية وبعد ذلك اختفوا.

4 سنوات في خدمة أهالي عين شمس

أحمد مصطفى، أحد سكان المنطقة، المحامي الذي يتولى الإجراءات القانونية حيال الواقعة، يقول إن تلك السيارة كانت في خدمة الجميع على مدار 4 سنوات، وفي أي وقت، تنقل المتوفين إلى مثواهم الأخير سواء سكان عين شمس أو من خارجها، مؤكدا أنه أخطر مكتب سرقة السيارات بالواقعة عن طريق تقديم محضر للشرطة: «فضلنا 4 سنين نجمع في تمنها لحد ما اتسرقت ولسه عليها أقساط».

100 ألف أقساط

ويقول المحامي في تصريح لـ«الوطن»، إنه لم يكن يتوقع سرقة سيارة تقوم بمهمة تكريم الإنسان، فهي ليست ملك شخص بعينه بل لجميع السكان: «أنا والسواق أخدنا تفويض من المسجد علشان نمشي في الإجراءات، لكن العربية مش ملك حد خالص هي بتخدم كل الناس ولسه عليها أقساط حوالي 100 ألف.. دي تعتبر انتهاك لحرمة الأحياء والأموات.. إحنا في أزمة حقيقية».