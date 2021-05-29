عاجل.. العثور على جثث 4 أطفال داخل سيارة بالشرقية

فى مأساة مروعة، عثر أهالي عزبة «الثابت»، التابعة لقرية «ميت ربيعة» في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على 4 أطفال جثثا هامدة داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق، فأبلغوا مركز شرطة الزقازيق، وانتقل فريق من الضباط إلى موقع البلاغ، وعثر على 4 أطفال، 3 منهم ذكور وأنثى تترواح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمصرع 4 أطفال 3 ذكور وفتاة، أعمارهم تبدأ من 3 سنوات حتى 6 سنوات، خنقا داخل سيارة بعزبة الثابت التابعة لقرية «ميت ربيعة» بمركز بلبيس.

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة، ورجحت المعاينة المبدئية للجثث ـن الوفاة قد تكون ناتجة عن الاختناق، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء صاحب السيارة، الذي يرجح أن يكون والدهم، كما ترجح أن تكون الوفاة بسبب الاختناق، نظرا لإغلاق كافة منافذ السيارة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.