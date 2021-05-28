«رفات 7 جثث».. أول تعليق من رئيس مدينة قليوب على «جماجم الطريق الحر»

قال مجدي نجاح رئيس مدينة ومركز قليوب إن الجماجم والعظام التي جرى العثور عليها أسفل الطريق الحر بنطاق المركز عبارة عن 7 جماجم ورفات لموتي، كانت ملقاة ضمن حمولة هدم مقابر ألقاها سائق سيارة مجهول وهرب ليلا.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الرفات المعثور عليها مختلط ببقايا هدم مقابر من خارج المحافظة ألقيت في هذا المكان للتخلص منها، موضحا أن المعاينة الأولية لمكان الواقعة أظهرت وجود الرفات والعظام والجماجم ضمن نقلة هدم ومن المتوقع أن يكون أحد المقاولين الذين يقومون بترميم مقابر خارج المحافظة ألقاها وتخلص منها دون مراعاة لحرمة الموتي.

ولفت إلى جمع الرفات والتحفظ عليها وجاري صدور قرار من النيابة للتصريح بإعادة دفنها حيث سيتم التكفين وإعادة الدفن داخل مقابر الصدقة، مؤكدا أن التحريات الأولية تؤكد أن الحمولة من خارج المحافظة لأن مخلفات الهدم تدل على آثار مقابر ليست من الطراز الموجود في قرى المحافظة.

فيما تشكل فريق بحث جنائي من أجهزة الشرطة برئاسة اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية لكشف غموض الواقعة والتوصل للسيارة التي ألقت الرفات ومخلفات الهدم.

كان بعض المواطنين عثروا على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاه أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة لقليوب وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة وجار التحقيق لمعرفة الملابسات.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية مشيرا إلى أنه أثناء نزوله للمنطقة لاستقلال «توك توك» فوجئ بتراكم تلك الرفات، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الامر وكشف الملابسات لمشاهدة الفيديو المتداول من هنا .