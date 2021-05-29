حفتر: الحل السلمي لم يكن ليبدأ إلا بعد بلوغ قواتنا مشارف العاصمة

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن الجيش الوطني الليبي هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، كما أنه دعم الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية، موضحًا أنه منعا لطمس الحقيقة وتزوير التاريخ، يجب أن يوضح أن كافة المؤتمرات الدولية التي عقدت لانعقاد المسار السلمي وعلى رأسها مؤتمر برلين وما صدر عنه من قرارت وماتبعه من مفاوضات وحوارات من أجل السلام لم تكن إلا نتيجة مباشرة لتضحيات ضباطنا وجيوشنا البواسل.

وأضاف «حفتر»، خلال مؤتمر صحفي، أن مفاوضات السلام لم تكن لتتم إلا نتيجة للقرار الصائب وليس الخائب بتوجيه القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس، ولم يكن هذا الأمر معروفا من أحد أو جمايل من أي شخص، وما كان للحل السلمي أن يبدأ مشواره وما كان لحكومة الوفاق أن تترك مقاعدها وترحل، وما كان للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية أن تولد وتبصر النور لولا أن بلغت قواتنا مشارف العاصمة وقامت بالحصار الخانق عليها.

وتابع: «لم يكن كل هذا يتم لولا شجاعة وبسالة جنودنا وضباطنا وفي مقدمتهم شهدائنا الأبرار، أنتم من يصنع السلام ويحميه، وقد أدرك عدوكم أنكم في الحرب رجال وفي السلم رجال، وندعم المسار السلمي ونقول لأعداء السلام أن عدتم عدنا، ولا يفوتني أن نعبر عن أسفنا عميق عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين المدنيين المسالمين وممتلكاتهم في المدن التي خضنا فيها معارك التحرير وما ترتب عليها من خسائر ومعاناة ونحييهم على صبرهم».