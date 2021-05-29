«أمامهم فرصة».. خليفة حفتر يوجه رسائل للمنضمين لجماعات مسلحة محظورة

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه يُحيي الشعب الليبي على صبره على الأضرار التي لحقت به وعلى ممتلكاته خلال حروب الجيش مع العناصر الإرهابية، مطالبًا بضرورة تحمل السلطات المختصة مسؤولية الإسراع في التعويض الملائم لهم كحق من حقوقهم المشروعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.

وأضاف «حفتر»، أنه استكمالًا لبناء الجيش وتوحيد صفوفه وإعادة تنظيمة وفق مقتضيات الأمن القومي ومتطلعات المصلحة العليا، تعمل اللجنة العسكرية بأعضائها الـ 10 على معالجة كل القضايا العالقة في الشأن العسكري والأمني، ولهذا وبهذه المناسبة، نحيي كامل أعضائها على روح المسؤولية والوطنية التي تحلوا بها وعلى وعيهم وإدراكهم لخطورة الموقف، وحرصهم على نجاح المسار العسكري.

وتابع: «نؤكد دعمنا المطلق لهم والتصدي لكل المحاولات الرامية لعرقلة اعمالهم، وبهذه المناسبة أيضا ندعوا كل من يحمل السلاح خارج منظومة المؤسسات العسكرية والأمنية وورط نفسه بالانضمام إلى المجموعات المسلحة المحظورة قانونًا أن يعيد النظر في حساباته قبل فوات الأوان وأن يتقدم طوعا للجهات المختصة لتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه والاندماج في الحياة الطبيعية وأن يسهم في بناء دوليته بالعلم والمعرفة والتدريب والتأهيل والانخراط في مؤسسات الدولة الرسمية سواء المدنية أو العسكرية،حسب طموحاته وقدراته وليس بحمل السلاح وترويع المواطنين الآمنين».