الأسئلة المتوقعة لامتحان مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية

قدم أحمد حربي، خبير مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية، مجموعة من نماذج الأسئلة المتوقعة في امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسئلة متوقعة في مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي للتيرم الثاني:

أسئلة متوقعة في مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي للتيرم الثاني:

7 خطوات للحصول على الدرجة النهائية في امتحان الرياضيات

وقدم الخبير في مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية روشتة تشمل 7 خطوات لكي تحصل على الدرجة النهائية في امتحان الشهادة الإعدادية، في مادة الرياضيات، يجب اتباعها وهي:

- الإلمام التام بقوانين ومادة الرياضيات.

- الاهتمام بمذاكرة الكتاب المدرسي والأنشطة والتدريبات.

- المراجعة المستمرة للمنهج.

- الاهتمام بكتابة البرهان في الهندسة وعدم إهمال أي خطوة من خطوات كتابة البرهان.

- التدريب على حل أكبر عدد من التدريبات وعدم الاكتفاء بالواجب فقط.

- مراجعة الأسئلة التراكمية في مادة الرياضيات من خلال دراستك السابقة للرياضيات.

- الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والتركيز في الامتحان دون الالتفات إلى أي معلومة تقال في لجنة الامتحان لأنها قد تكون غير صحيحة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة البحر الأحمر أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، يبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو المقبل في مادة الجبر والإحصاء، وسط إجراءات وقائية مشددة، ويعقد يوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية في مدة تصل إلى ساعتين، ثم السبت مادة الدراسات الاجتماعية، ثم الأحد الهندسة، والاثنين مادة العلوم.

إجراءات احترازية ووقائية داخل اللجان

َوأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه سيتم عقد الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم جميع اللجان، ونظافة المدارس، والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، وتخصيص بوابات تعقيم على بوابات المدارس، وقياس درجات الحرارة بالإضافة إلى إلزام كل من المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية، وأن تُعد جميع الامتحانات ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.