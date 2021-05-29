مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لموظفي الدولة.. تصل لـ5 أيام

أعلنت الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية عبر «فيس بوك»، جدول صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث جرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

ويتضمن الكتاب الدوري تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها، يومي الأحد والإثنين 20 و21 يونيو 2021.

الثلاثاء 15 يونيو 2021

وتتضمن المجموعة الأولى التي سيتم صرف مرتبات العاملين بها، يوم الثلاثاء 15 يونيو، وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، المصالح والهيئات التابعة لها، والعاملون في وزارات الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، السياحة، البترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات».

ويتم الصرف أيضًا للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات، والعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الأربعاء 16 يونيو 2021

ويوم الأربعاء 16 يونيو، من المقرر صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

ويتم صرف المرتبات أيضًا للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 17 يونيو 2021

يوم الخميس 17 يونيو 2021، من المقرر صرف المرتبات للعاملين في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

وسيتم الصرف للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

الأحد والإثنين 20 و21 يونيو 2021

يتم الصرف لجميع الفئات «الجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها».