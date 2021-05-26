زيادة مرتبات وعلاوات وحوافز يوليو للموظفين.. في 6 أسئلة

تعمل الحكومة المصرية، على إعادة هيكلة جدول زيادة مرتبات الموظفين بالدولة، استعدادا لصرف مرتبات نحو 5 ملايين موظف بالدولة، حيث سيتم زيادة مرتبات وإضافة علاوات وحوافز للموظفين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز وأهم 6 أسئلة تدور في ذهن الموظفين، عن زيادة المرتبات والعلاوات والحوافز، حسب وزارة المالية.

1- متى ستبدأ الحكومة في زيادة مرتبات الموظفين وحركات الترقية؟

تبدا الحكومة صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل؛ بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

2- كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية التي سيتم إضافتها؟

- تم احتسابها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، أما للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

3- ماقيمة زيادة المرتبات للموظفين وفق دراجتهم الوظيفية؟

-وفقا للقرارات الجديدة ستنعكس الزيادات لترفع رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

4- ما قيمة الزيادة التي ستحققها العلاوة الجديدة؟

- وفقاً للموازنة العامة للدولة ستضيف العلاوات الجديدة إلى جدول زيادة مرتبات الموظفين بالدولة زيادة تتراوح بين 30 إلي 700 جنيه بعد خصم 20 % قيمة الضرائب وهو ما يعني أن الحد الأدنى للزيادة لأقل موظف من حيث الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها بينما ترتفع الزيادة لتصل إلى 560 جنيه كحد اقصى عند درجة وكيل الوزارة يزيد 560 جنيها.

5- ماذا عن الحد الأدنى للأجور؟

-تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه تزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية بعد تشكيل لجنة بوزارة المالية تعد جدول زيادة مرتبات الموظفين لجميع الشرائح والدرجات بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.

6- من الذي تسري عليهم العلاوة الخاصة الشهرية؟

- تسري العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.