لو ملحقتش تقبض.. تعرف على موعد صرف مرتبات مايو للمتخلفين عن الصرف

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين تخلفوا عن مواعيد استلام الراتب «القبض»، حيث جرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها موعد صرف راتب شهر مايو للمتخلفين عن موعيد صرف راتب شهر مايو 2021، وذلك في السطور التالية:

موعد صرف الراتب للمتخلفين

أتاحت وزارة المالية يومي 26 و27 مايو، للجهات الحكومية التي لم تتمكن من بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات.

مرتبات شهر مايو 2021

وكان طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قال إنّه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.

صرف المرتبات الأحد 23 مايو

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 23 مايو، وهم: وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

وتشمل الجهات التي ستصرف مرتبات العاملين بها اليوم: مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الاثنين 24 مايو

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 20 وزارة وهيئة يوم الاثنين 24 مايو، وهم:

وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، إضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

وتشمل الجهات أيضا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 25 مايو

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 25 مايو، وهم:

وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

وتتضمن هذه الجهات أيضًا الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الإدارية التي لم تصرف رواتب العاملين بها في اليومين السابقين على هذا اليوم.

وأهابت الوزارة، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.