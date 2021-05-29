«الزراعة»: تصدير 3.3 ملايين طن محاصيل زراعية خلال 5 أشهر

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة، إن حركة التجارة العالمية والتصدير، تأثر كثيرا في ظل جائحة فيروس كورونا بشكل سلبي، وفق تقارير منظمة التجارة العالمية، والتي أكدت أن ذلك القطاع تأثر بما يقارب الـ35% بشكل سلبي، لافتا إلى أن الصادرات المصرية حاليا في زيادة، وتم تصدير 3.3 مليون طن بأول 5 أشهر خلال العام الجاري.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصادرات الزراعية المصرية زادت بنسب كبيرة خلال آخر 3 سنوات، وتم تحقيق أرقاما قياسية لم يتم تحقيقها من قبل، بسبب جودة المنتج المصري من حيث الرعاية والإنتاجية من المزارعين، وقيام الحجر الزراعي المصري بتطبيق كل الاشتراطات الحجرية المطلوبة لجميع دول العالم بكل دقة.

وأوضح أنه تم فتح الكثير من الأسواق الصعب افتتاحها أمام الصادرات الزراعية المصرية، كالسوق اليابانية ونيوزيلاندا وأستراليا، المعروفين بتشددها الصارم في اشتراطات الصحة النباتية، نظرا لكونها دول نظيفة لا يوجد بها آفات زراعية، «وأيضا تم فتح أسواق كالصين وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي والأمريكتين».

وأكد أن فتح مثل تلك الأسواق تستلزم عملية فنية غاية في التعقيد وليست عملية تجارية، «لا يستطيع أي تاجر أو مصدر مصري أن يتعاقد مع مستورد أجنبي في أي دولة إلا بعد موافقة الحجر الزراعي بالدولتين على الاشتراطات الفنية للتصدير، وهي عملية فنية معقده تستغرق سنوات».