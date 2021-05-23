«الصحة» عن الفطر الأسود: كفانا تصدير رعب للمواطنين.. ملوش علاقة بكورونا

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، عن الفطر الأسود، مطالبًا بعدم تصدير الرعب للمواطنين، كما أن هناك حالتين أو ثلاثة في مصر مصابة بالفطر الأسود، وهو شخصيًا رآهم وشخّص حالتهم، لكن لا داعي للهلع، «كفانا تصيرا للرعب.. الدواء موجود عندنا، والمصابين دول مكانش ليهم أي علاقة بفيرو س كورونا».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن له علاقة بالحالة الصحية للمريض وما يتناوله من مثبتات المناعة، وأدوية تستخدم لتقوية المناعة، وليس له علاقة بفيروس كورونا على أي حال من الأحوال.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلى أن البعض يتحدث عن أنه عندما يُصاب شخص بالفطر الأسود، على الفور يستئصلون أنفه وعينيه وأشياء مرعبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، «كلنا نعلم أن أساس أي علاج أو ميكروب هو العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي لهذا الفطر موجود في مصر ومتوفر في وزارة الصحة المصرية، والعلاج الجراحي هو آخر علاج لهذه الحالات».

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضح حسني، أنه بفضل الله حتى في ظل زيادة الأعداد كانت مستشفيات وزارة الصحة وجميع مستشفيات مصر قادرة على استيعاب المصابين وجميعها كانت على أهبة الاستعداد، «عندنا دايما أماكن لاستقبال المرضى، مكانش فيه أي شكوى إن مريض راح المستشفى ولم يجد مكان، إحنا حاليا يجب أن نأخذ حذرنا من الفيروس».