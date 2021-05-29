فرنسا: 71 حالة وفاة و10 آلاف و675 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 71 حالة وفاة و10 آلاف و675 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع استمرار انخفاض عدد مرضى الفيروس المحجوزين في وحدات الرعاية المركزة بمختلف مسشتفيات فرنسا.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي افويات المرتبطة بـ«كوفيد-19»، المسجلة في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 109 آلاف و387 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و657 ألفا و572 إصابة.

وفي سياق متصل، استمر انخفاض أعدد المصابين في وحدات الرعاية المركزة، حيث وصلت اليوم إلى 3082 شخصا، مقارنة بـ3104 أشخاص أمس، و3544 شخصا يوم السبت الماضي.