مصرع طفلة دهساً تحت عجلات سيارة بنجع حمادي

لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعها مساء اليوم السبت، بعد أن صدمتها سيارة في شارع كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز نجع حمادي، يفيد، بمصرع طفلة تُدعى «مريم م. س.»، 7 سنوات، مقيمة بقرية ساحل البقيلي بنجع حمادي، بعد أن صدمتها سيارة بشارع كورنيش النيل بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.