استقرار أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم السبت

سجّلت «أسعار حديد التسليح» استقرارا، اليوم السبت، فيما تراجعت «أسعار الأسمنت» بحدود من 10 إلى 20 جنيها للطن.

وقدر أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، ارتفاعات أسعار حديد التسليح خلال العام الجاري بأكثر من 23% بالمقارنة بالعام الماضي.

وذكر الزيني أن الارتفاع في أسعار حديد التسليح قد أصاب العالم كله، ومن الدول التي ارتفع فيها أوكرانيا وتركيا.

وشهدت أسعار «البليت» عالميا سلسلة من الارتفاعات كانت أحد أهم أسباب ارتفاع طن حديد التسليح في السوق المحلية.

أسعار حديد التسليح اليوم:

واستقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت 29 مايو، حيث:

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقى الشركات مدعوما بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- شركة العتال يباع طن حديد التسليح بسعر 14450 جنيها،

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيه.

أسعار الأسمنت:

فيما واصلت أسعار الأسمنت تراجعاتها بقيمة تراوحت ما بين 10و20 جنيها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيا.

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 840 جنيها وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 800 جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر793جنيها.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 815 جنيها.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 750 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط يباع الطن بسعر 650 جنيها.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 660 جنيها.

- أسمنت رويال المنيا يباع الطن بسعر 888 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت سيناء بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2380 جنيها.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 848 جنيها.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 848 جنيها.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 870 جنيها.

أسعار الجبس:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيها.

-جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيها.

-جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيها.

جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيها.