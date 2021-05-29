«القومي للبحوث» يكشف تطورات كورونا في مصر: «رصدنا تحورات عديدة»

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن الحامض النووي «rna» لفيروس مثل كورونا لديه استعداد كبير للتحور، نتيجة خروج الفيروس من عائل ودخوله لعائل آخر، وحدوث «لغبطة» في ترتيب الحامض النووي في أثناء تكاثره داخله، وبالتالي يسبب هذه التحورات التي تظهر.

وأضاف «علي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الكثير من التحورات حدثت لفيروس كورونا منذ بدايته، ولا سيما ظهور السلالة الإنجليزية، والتي كانت شرسة نسبيا، وعدد إصابتها سريعة، ثم تبعها سلالة جنوب إفريقيا والبرازيل، متابعا: «حتى عندنا لاحظنا تحورات عديدة في الفيروس».

وأكد أن المعهد يرصد تحورات الفيروس منذ بداية ظهوره في الصين وحتى الآن، متابعا: «إحنا عارفين إيه الفيروس اللي معانا، وإيه التحورات اللي حصلت، وعارفين نوع السلالات اللي عندنا، وندرس تأثير اللقاحات عليها، والنتائج هتظهر قريبا، وبشكل صريح السلالة الإنجليزية والجنوب إفريقية لم تظهر في مصر، وعندنا القليل من أكتر من سلالة».

وعن موعد انكسار الموجة الثالثة في مصر، تساءل: «هي الموجة بتنكسر إزاي؟ هو مفيش موجة أساسا، والفيروس أول لما دخل مخرجش لحد دلوقتي، وتصنيفها وجهات نظر، وكل لما تقل الخطوات الاحترازية يظهر بشكل أكبر، خاصة في الأماكن التي لم يصبها الفيروس».

ولفت إلى أن فيروس كورونا له خصوصية، ويتعامل الفيروس مع كل مصاب بشكل يختلف عن الآخر، ولكن من حسن حظنا أن تكنولوجيا البحث عن اللقاحات والأدوية مرتفعة للغاية، وبالتالي نستطيع اكتشاف لقاح مناسب ومتابعة الفيروس في الوقت المناسب إذا حدثت طفرات به وتأثيرها على سلوك الفيروس.