هل تؤثر طريقة لبس الكمامة في نقل عدوى كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتحديدا مع الدخول في الموجة الثانية للجائحة العالمية، العديد من بلدان العالم أصبح الأمر فيها خارج عن السيطرة مثل الهند، وبلاد أخرى تسابق الزمن للسيطرة على الفيروس وتخوض حرب ضروس أمامه، لذا توصي جميع جهات الصحة في العالم، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بارتداء الكمامات للوقاية من عدوى الوباء التاجي، وتؤكد طريقة لبس الكمامة بشكل صحيح.

التوصية بارتداء الكمامات، طرح تساؤلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة ارتدائها بشكل صحيح، وهل تؤثر طريقة ارتدائها في الحد من انتشار العدوى؟

سلامة: وضع كورونا يزداد خطورة.. وطريقة لبس الكمامة بشكل صحيح ليست صعبة

وللإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ المناعة والأمراض المعدية، إن طريقة لبس الكمامة بشكل صحيح لها أسلوب واضح لارتدائها، وهو بسيط ويقوم به الأشخاص حتى دون دراية لسبب ارتدائها بذلك الشكل، وما يقوم به من منع للفيروس.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن هناك بعض المعلومات المنتشرة حول استخدام الكمامة أغلبها غير صحيح، ولكن هناك طريقة لبس الكمامة بشكل صحيح دون شد لحبال الكمامة أو تقصير وتطويل لها، وهي وضع الكمامات بطريقة تتيح بتغطية الأنف والفم بالجهة البيضاء على أن تبقى الجهة الملوّنة إلى خارج الوجه.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن سبب جعل الجهة الملونة باتجاه الخارج، هو أنها مصنوعة من مواد مضادة للمياه ولا تسمح باختراق الرطوبة، أما الجهة البيضاء فيفضل أن تغطي الفم والأنف لأن لديها قدرة على امتصاص ومنع الجراثيم من الانتشار في الهواء.

وتابع «سلامة»، أنه ليس هناك رفاهية لعدم ارتداء الكمامات لدى المواطنين في مصر والعالم، لأن الفيروس كل ما الوقت يمر، يظهر به تحورا جديدا أشد شراسة وأقوى فتكًا من ذي قبل، لذا وجب الحذر واتخاذ الحيطة اللازمة واتباع الإجراءات الوقائية المفروضة، من أجل تفادي أي ضرر يسببه عدو البشرية «كوفيد 19».