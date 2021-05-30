لأول مرة رجل يحصل على حكم تمكين لمسكن الزوجية: رفعت تعويض بـ100ألف جنيه

لأول مرة يرفع رجل قضية تمكين على زوجته بعد أن طردته من مسكن الزوجية، وظل قرابة عامين محروم من رؤيته طفله ودخول شقته بأمر من زوجته، التي غيرت مفتاح الشقة عقب ذهابه لبيت أهله بـ«شنطة هدومه» إثر خلافات زوجية بينهما، وانتهت بأن قرر أخذ بعض مستلزماته والجلوس لفترة مع والدته، ثم العودة مرة أخرى لأسرته لكنه فوجئ بأن «كالون» الشقة تم تغييره بآخر ومنعته زوجته من الدخول.

أول حكم تمكين لرجل ضد زوجته

وحصل «و.أ» على حكم تمكين لمسكن الزوجية بعد الدعوى التي قدمها ضد زوجته «ر.ط»، وتقرر تنفيذ الحكم اليوم، الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع، فضلًا عن رفع قضية تعويض بقيمة مالية «100 ألف جنيه» نتيجة الأضرار التي وقعت عليه خلال فترة طرده من المنزل.

تعويض 100 ألف جنيه

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الشاكي، إنه بعد صدور قرار التمكين لصالح موكله، تم تحديد موعد لتنفيذه بالقوة الجبرية، تم رفع دعوى تعويض لمطالبة الزوجة بدفع بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الأضرار التي ارتكبتها في حق الزوج، متمثلة في أنها طردته خارج مسكن الزوجية وحرمته من رؤية ابنه قرابة عامين.

وأضاف المحامي، أن زوجة موكله طردته من البيت، ولم تأخذ في الاعتبار أنهما زملاء في العمل، حيث يعملان في شركة بترول وفي الإدارة نفسها، ولديهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ونتيجة خلافات زوجية بينهما قررت طرده من البيت: «موكلي لما جه يحكيلي قال لما اتخانقنا قولت هاخد شنطة هدومي وأروح اقعد في بيت أهلى فترة وبعدين أرجع تاني ولما رجع لاقى مفاتيح الشقة متغيرة ورفضت دخوله».

وحرر الزوج محضرا في قسم الشرطة يفيد بطرده من مسكن الزوجية، وتحول البلاغ لقضية قضت بحكم لصالحه في النهاية وجارِ تنفيذه اليوم بأمر من النيابة، بعد صدور قرار تمكين مشاركة بينهما.

وأكد المحامي أن الزوج تعرض لأضرار نفسية ومادية بعد إهانته أمام طفله وأهله وأصدقائه، واضطر لاستئجار شقة للجلوس فيها فترة طرده من بيته.