«حياة كريمة» تتابع سير مشروعاتها في محافظتي المنوفية وأسيوط

تتابع مبادرة حياة كريمة آخر ما تم إنجازه من مشروعات المبادرة داخل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفي العديد من القرى.

قرية قورص

الانتهاء من أعمال الحفر للموقع المقترح من أجل إنشاء مجمع المصالح الحكومية عليه.

قرية أبورقبة

الانتهاء من صب أعمدة الدور الثالث، وجار شد أخشاب السقف الخاص بإنشاء جناح بمدرسة أبو رقبة الثانوية.

كفر أبو رقبة

الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الصبة العادية الخاصة بمشروع إنشاء جناح في مدرسة الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبة.

قرية شما

جار شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الخامس، وتسديد الدور الثاني والثالث والرابع بالطوب الأحمر وتنفيذ النجارة والكهرباء، بالإضافة إلى شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية من أجل صب الدور الرابع من مدرسة عبدالسلام وهبة على مساحة 480 مترا.

قرية سمادون

المرور على مجمع الخدمات الحكومية في قرية سمادون، وشد القواعد الخشبية، من أجل صب الخرسانة، كما تم عمل الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لسقف الدور الثاني العلوي، ويتم خلال الفترة الحالية التشطيب من أعمال محارة ودهان لجناح مدرسة المؤسسة في سمادون.

قرية ساحل الجوابر من مركز الشهداء

يتم استكمال أعمال الإحلال والتجديد للصرف الصحي بالشوارع الفرعية خلف مسجد سيدي سالم، مع استئناف أعمال الحفر للصرف الصحي في قرية أبوكلس.

وفي سياق آخر؛ وفي محافظة أسيوط، تم البدء في أعمال إزالة المباني والمنشآت القديمة بموقع مجمع الخدمات الحكومية بقرية العونة بمركز ساحل سليم، تمهيدًا لتسليمه لجهاز تعمير وسط الصعيد لبدء العمل به، وجار رفع ناتج إزالة المباني القديمة التي تم البدء في إزالتها بقرية الشامية بمركز ساحل سليم.