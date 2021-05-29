قافلة طبية لـ«حياة كريمة» للكشف على 1409 مواطنين بدمياط

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط قافلة طبية شاملة بقرية «حجازي حسنين»، التابعة لمركز الزرقا، على مدار يومي الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية، ومعملاً لتحاليل الدم، ووحدتين للأشعة والسونار، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير عدد من قرى المحافظة.

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وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1409 مواطنين، حيث تم تحويل 35 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 413 تحليلاً معملياً، والكشف بالأشعة لعدد 35 حالة، والسونار لـ27 حالة.

أماكن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة قبل إجازة العيد

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد 9 قرى بنطاق المحافظة، خلال شهر يونيو القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعاً، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

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وتتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملاً للتحاليل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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