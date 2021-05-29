أكد اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الصعيد استعاد رونقه من خلال مبادرة حياة كريمة والتي تساهم في الوقت الحالي لتطوير أكثر من 800 قرية في مختلف المحافظات.

رئيس شركة التعمير: الصعيد استعاد رونقه بفضل مبادرة حياة كريمة

وأضاف العشري، خلال تصريحات صحفية، أن مبادرة حياة كريمة، أحدثت نقلة نوعية في مختلف قرى محافظات الصعيد، والتى شهدت أعمالا كبيرة خلال العهود السابقة، موضحا أن شركة التعمير والإسكان تشارك في هذه المبادرة من خلال تطوير عدد كبير من القرى المصرية في أكثر من محافظة.

وأشار إلى أن الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة السياسية بمبادرة «حياة كريمة» تؤكد وعي الدولة في تطوير القرى وتوفير حياة كريمة لسكان هذه القرى، وهو ما يساهم بشكل كبير في النهوض بالمجتمع المصري.

العشري: تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح «الإحصاء» بالتنسيق مع الوزارات المعنية

وتابع العشري أنه تم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة، تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والقرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

فيما ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

بينما تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وأكد أن المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً، ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

العشري: انتهينا من تنفيذ ما يقرب من 70% من شبكات ومرافق نحو 5 قرى

وفي سياق متصل، أكد اللواء سيد العشري، أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، انتهت من تنفيذ ما يقرب من 70% من شبكات ومرافق نحو 5 قرى تم إسنادها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمني المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 90% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من نحو 80% من شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 75% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأضاف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة انتهت أيضا من نحو 40% من شبكات ومرافق، كفر حنون، و40% من كفر غازى، لافتا إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمني والمحدد بـ 15 شهرا، ومن المقرر إنهاء كل المشروعات بهذه القرى قبل الموعد المحدد بنحو 3 شهور.

تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى تصل لنحو 165 مليون جنيه

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقية لكل قرى محافظة الجمهورية، وأنها بمثابة نقل سكان تلك القرى من الظلام إلى النور، وبما يتعلق بالـ 7 قرى بمحافظة كفر الشيخ تم تصميم الشبكات والروافع فى مرحلة الاعتماد جارٍ إصدار أمر الإسناد مع الهيئة القومية وتم تجهيز الموقع والتعاقد على توريد المواسير .

كان اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أكد أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 12 قرية في مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.