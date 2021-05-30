إلغاء مراسم عزاء أحمد بهجت في دريم.. والاكتفاء بنشر صوره داخل المدينة

قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت فتوح، إن العزاء الذي كان مقررًا غدًا الأحد تم إلغاؤه، حرصًا على عدم إصابة المعزين بفيروس كورونا وعملًا بالتباعد الاجتماعي.

الأسرة طلبت إلغاء المراسم

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة مدينة دريم لاند استعدت في وقت سابق، لإقامة سرادق العزاء للرجال في ساحة العيد بالمدينة، قبل أن تضطر إلى الإلغاء بعد ذلك بطلب من الأسرة.

ورصدت «الوطن» على بوابات المدينة انتشارًا لصور رجل الأعمال الراحل، وقال مصدر بأمن المدينة إنه تم إلغاء العزاء الذي كان مقررًا مساء غدًا الأحد.

صور الراحل على بوابات المدينة

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، عدم إقامة العزاء يوم الأحد 30 مايو، في ساحة صلاة العيد بدريم لاند، بعد صلاة المغرب، نظرا لظروف فيروس كورونا المنتشر.

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وشهد مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس زحاما شديدا قبيل صلاة الجمعة، لحضور جنازة رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت، واصطفت عشرات السيارات خارج المسجد، وتزاحم المعزون من رجال الأعمال بينما بقيت السيدات بعيدا عن المسجد.