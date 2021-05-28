جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت يصل المطار قادما من أمريكا

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، جثمان رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، والذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتشيع جنازته اليوم من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل على طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت إدارة الحجر الصحي، التقرير الطبي المرافق للجثمان، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته، لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابره.

أحمد بهجت، من أشهر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، وهو مؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركه إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.