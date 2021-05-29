عاجل.. إخماد حريق في مصنع بلاستيك بأوسيم

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من إخماد حريق نشب داخل مصنع مواد بلاستيكية في منطقة أوسيم، دون وقوع أي إصابات حيث نجحت 3 سيارات إطفاء من محاصرة النيران ومنع امتداده الى منازل مجاورة.

وأضاف المصدر، أن رجال الحماية المدنية بالجيزة يقومون بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المصنع، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بشرية.

وذكر المصدر، أن غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مواد بلاستيكية في منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.