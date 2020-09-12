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السيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بأوسيم

كتب:

سلامة عامر
12:30 م | السبت 12 سبتمبر 2020
السيطرة على حريق نشب يمصنع بلاستيك باوسيم

السيطرة على حريق نشب يمصنع بلاستيك باوسيم

أعلنت محافظة الجيزة، السيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك في أوسيم، وذلك ضمن جهود المحافظة بضرورة سرعة مجابهة الأزمات والتواجد الميداني، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أنه فور تلقى رئيس مركز ومدينة أوسيم إخطارا بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بقرية سقيل كورنيش النيل بالوحدة المحلية بقرية برطس، جرى على الفور إخطار واستدعاء 5 سيارات إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق، مع وجود خسائر في محتويات المصنع دون حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات.

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