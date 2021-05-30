«مأساة في الشرقية».. القصة الكاملة لمصرع 4 أطفال مختنقين داخل سيارة

شهدت عزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس مأساة إنسانية، عندما اختنق 4 أطفال في القرية، داخل سيارة ملاكي ملك والد طفلين منهما، ومعهما اثنان من أبناء العمومة، عندما تسللوا إلى السيارة بعد أن حصلوا على مفاتيحها دون أن يدري والدهم، وتوجهوا إليها وجلسوا يلعبون بها بتلفونات محمولة، إلا أنهم اختنقوا بداخلها ولم يكتشف أحد أمرهم إلا عندما مر أحد الجيران ورأى المنظر.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان، أن اكتشاف الواقعة تم حوالي الساعة الخامسة مساء، عند مرور أحد الجيران، وشاهد الأطفال نائمين بوضع غير طبيعي داخل السيارة، فنادى عليهم، ولكن لم يرد أحد منهم ولم يتحركوا، فكسر الزجاج وتجمع الأهالي واستغاثوا بالشرطة وانهارت أسر الأطفال وسط حالة من الصراخ المتواصل.

كيف وصل الأطفال إلى السيارة

وأشار الشهود أن أحد الأطفال أخذ مفاتيح السيارة وأخذ معه شقيقه واثنين من أبناء عمه، وبمجرد أن دخلوا السيارة لم ينتبهوا أنها أغلقت عليهم، ومع نفاذ الأكسجين داخل السيارة اختنقوا بداخلها حتى فارقوا الحياة.

تجمع أهالي العزبة أمام المشرحة

وتجمع أهالي العزبة أمام مشرحة بلبيس في انتظار استلام جثامين الأطفال بعد الانتهاء من تشريحها وسط حالة من الصدمة الشديدة والتي ظهرت على وجوه الجميع.

وأكد الأهالي أن الطفل الأكبر استغل نوم والده وقت الظهيرة، وأخذ مفاتيح السيارة، ونزل ومعه الأطفال ليلعبوا في السيارة، وأغلقوا الأبواب عليهم، ومع مرور الوقت نقص الأكسجين داخل السيارة حتى اختنقوا بداخلها ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد 3 ساعات من دخولهم السيارة

النيابة العامة تعاين الجثامين وتطلب تشريحها

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، وأمروا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال أسر الأطفال ومعلوماتهم عن الحادث.

ورود بلاغ بالحادث

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بمصرع 4 أطفال، 3 ذكور وبنت، أعمارهم تتراوح ما بين «3 سنوات - 6 سنوات» جميعهم من منزل واحد، خنقا داخل سيارة أثناء لهوهم أمام منزلهم بعزبة الثابت.

وتحرر محضر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.